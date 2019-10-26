Yedi medeniyetin izlerini taşıyan kalede tarihe yolculuk

KAYSERİ (AA) – ESMA KÜÇÜKŞAHİN – Roma döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Kalesi'nin içine taşınan Kayseri Müzesi, yeni yüzü, modern teşhir salonları ve sahip olduğu eserlerle ziyaretçilerini bekliyor.

Romalılar döneminde yapılan, Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular, Dulkadiroğulları, Karamanoğulları ile Osmanlılar tarafından iç ve dış surları tamir edilen 7 medeniyetin izlerini taşıyan tarihi Kayseri Kalesi, 6 yıl önce restorasyona alındı.

1969 yılından bu yana Gültepe Mahallesi'nde hizmet veren Kayseri Müzesi, günün koşullarını karşılamadığı için 6 yıllık restorasyonun ardından Kayseri Kalesi'ne taşındı.

Kent merkezinde yer alan ve uzun süredir kapıları kapalı olan tarihi kalenin yeni halini görmeye gelen vatandaşlar, Kayseri Müzesi'ni de ziyaret etme imkanı buluyor.

Ziyaretçiler, müzede Anadolu'nun ilk yazılı belgeleri olan Kültepe'den çıkarılan çivi tabletlerin yanı sıra Alaaddin Keykubat tarafından yaptırıldığı tahmin edilen Keykubadiye Sarayı'nda devam eden kazılardan çıkarılan eserler ve çeşitli kazılarda bulunan binlerce tarihi eseri görebiliyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte müzeciliğin 1930'lu yıllara kadar dayandığını söyledi.

Kayseri Arkeoloji Müzesi'nin 1969 yılı itibarıyla Gültepe Mahallesi'ne inşa edildiğini anlatan Dursun, müzenin zamanla ihtiyaçları karşılamada yetersiz kaldığını belirtti.

Bu nedenle Kayseri Arkeoloji Müzesi'nin tarihi kale içine taşındığını ifade eden Dursun, yeni müze binasının oldukça modern bir yüze sahip olduğunu dile getirdi.

– "30 bine yakın tarihi esere sahibiz"

Yeni müzeyle ilgili bilgi veren Dursun, şöyle konuştu:

"Müzemiz çok özel bir yapının içine taşındı. Müzenin teşhirinde şu anda 1789 eser yer alıyor. Öte yandan 30 bine yakın tarihi esere sahibiz. Yıllardır kazı çalışmalarının devam ettiği Kültepe gibi bir değerimiz var. Buradaki kazılardan çıkarılan eserlerin pek çoğu Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergileniyor. Bir kısmı da müzemizde yer alıyor. Yaklaşık 5 yıldır Kayseri Şeker Fabrikası arazisinde Keykubadiye Sarayı kazıları yapılıyor. Buradan da çok sayıda eser çıkarıldı. Bunların bir bölümü de müzemizde sergileniyor."

Kayseri'nin uzun bir tarihsel geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Dursun, "Biz bu sürecin hemen hemen her evresinden esere sahibiz. Müzemizde Kültepe'den, Selçuklu'dan, Osmanlı döneminden kalma pek çok eser bulunuyor. Milattan önce 5 bin 500'den Osmanlı'ya kadar eserleri müzemizde görmek mümkün." diye konuştu.

Dursun, müzede ayrıca ihtisas kütüphanesi, konferans salonu, çocuk atölyesi ve laboratuvarların da yer aldığını sözlerine ekledi.