İSTANBUL (AA) – Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin kültür, sanat, spor ve medya gibi alanlarda 32 farklı kategoride 2019'un en iyilerini belirlediği Yeditepe Dilek Ödülleri sahiplerini buldu.

Üniversitelerde sosyal sorumluluk alanında yapılan ilk ödül töreni olma özelliğini taşıyan Yeditepe Dilek Ödülleri'nin 8'incisi, Yeditepe Üniversitesi İnan Kıraç Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yeditepe Üniversitesi Dilek Gönüllüleri'nin 2013'ten beri düzenlediği, bu yıl 5 binden fazla öğrencinin katıldığı anketler sonucu belirlenen "yılın en iyileri" ödüllerini aldı.

Ödül töreninin açılışında İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu, verdiği konserle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yeditepe Üniversitesi'nde ödüllerin verildiği geceden elde edilen 40 bin lira gelir ise Dilek Gönüllüleri'nin gerçekleştirdiği projelere kaynak olarak aktarılacak.

– 32 farklı kategoride ödül verildi

Törende, kültür, sanat, spor ve medyanın da aralarında bulunduğu 32 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu.

"Yaşam Boyu Onur Ödülü"ne Ayla Algan layık görülürken, "En İyi Albüm" Elimde Dünya ile Fatma Turgut, "En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı" Zeynep Bastık, "En İyi Jenerik" Hayat Şaşırtır ile Aydilge, "En İyi Şarkı" Avutsun Bahaneler ile Sagopa Kajmer, "En İyi Kadın Şarkıcı" Simge Sağın, "En İyi Erkek Şarkıcı" Mabel Matiz ve "En İyi Müzik Grubu" Pinhani seçildi.

"En İyi Çocuk Oyuncu" ödülünü Lavinya Ünlüer alırken, "En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu" ödülü Şükran Ovalı'ya, "En İyi Erkek Tiyatro Oyuncusu" ödülü Sunay Akın'a, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü Aslı Enver'e, "En İyi Dizi" ödülü Mucize Doktor'a, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü Taner Ölmez'e, "En İyi Erkek Sinema Oyuncusu" ödülü Aras Bulut İynemli'ye ve "En İyi Sinema Filmi" ödülü 7. Koğuştaki Mucize'ye verildi.

"Rektörlük Özel Ödülü"nün sahibi TRT 2 olurken, "En İyi Magazin Programı" ödülü Gel Konuşalım ile TV8'e, "En İyi TV Kanalı" ödülü Kanal D'ye, "En İyi Haber Bülteni" ödülü İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'e, "En İyi Talk Show Programı" İbrahim Selim ile Bu Gece'ye, "En İyi Spor Programı" ödülü Spor Merkezi ile TRT Spor'a gitti.

Aslı Kızmaz "En İyi Sosyal Medya Fenomeni" seçilirken, "En İyi Youtube Kanalı" ödülü Post42'e, "En İyi Kitap" ödülü Türk Dış Politikasının ve Kıbrıs'ın Zorlu Dönemi ile Furkan Kaya'ya, "En İyi Kültürel Girişim" ödülü Zai Kütüphane'ye, "En İyi Kadın Sporcu" ödülü Eda Erdem'e, "En İyi Kültür Sanat Kurumu" ödülü İstanbul Kültür Sanat Vakfı'na (İKSV), "En İyi E-Spor Takımı" ödülü Royal Youth'e, "En İyi E-spor Oyuncusu" Asım Cihat Karakaya/Fabfabulous'e, "En İyi Uygulama" ödülü Getir'e, "En İyi Twitch Yayıncısı" ödülü Ferit 'Wtcn' Karakaya'ya verildi.