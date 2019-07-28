Yegin ile Acar esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

ANKARA (AA) – AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam ilçesinde pazar esnafını ve kasaplar çarşısını ziyaret etti.

Milletvekili Yegin ve Başkan Acar, pazar duasına katılarak pazarda tezgah açan esnaf, kasaplar çarsısı esnafı ve vatandaşlarla sohbet etti, isteklerini dinledi.

Yegin, AK Parti olarak her zaman esnafla, halkla iç içe olmaya özen gösterdiklerini söyledi.

Yegin ve Acar'a, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, partililer ve Belediye Meclisi üyeleri de eşlik etti.