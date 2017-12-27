Yemenicilerin umudu film setleri

Kış mevsiminin gelmesiyle işleri durma noktasına gelen yemenicilerin umudu filmler oldu. Güneydoğu’da terleme, koku, mantar, egzama gibi rahatsızlıklara yol açmaması nedeniyle sıcak yaz aylarında yoğun olarak tercih edilen yemenilerin satışı kış döneminde ise duruyor. Kış döneminde satış olmamasına rağmen iş yerlerini açan yemeni ustalarının tek umudu ise tarihi filmlerin setleri oluyor.