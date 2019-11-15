Yeni askerlik sisteminin ilk yedek astsubayları yemin etti
ANKARA (AA) – Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan 1100 asker düzenlenen törenle yemin etti.
Tören, sancak geçişinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Sancak tanıtımından sonra silahlar ve Türk bayraklarının bulunduğu masaların etrafında sıralanan 49 asteğmen adayı, 908 yedek astsubay adayı ve 143 er, Türk bayrağı ile silah üzerine el basarak yemin etti.
Ant içen yedek astsubaylar, yeni askerlik sisteminin yemin eden ilk yedek astsubayları oldu.
Birliğe ilk katılan askerler tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı. Törende, birliğe ilk katılan ve başarılı olan askerler ile ant içen Mehmetçik'in, vatani görevlerini daha önce MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yapan baba ve dedelerine belge ve hediyeler verildi.
– "Her türlü vazifeye daima hazır olacağınıza gönülden inanıyorum"
MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Muhabere Albay Faruk Tosun, yaptığı konuşmada, unutulmayacak bir törene şahit ettiklerini söyledi.
Tosun, "Kahraman Mehmetçikler, asla unutmayınız ki, dünyanın en güçlü silahlı kuvvetlerinden birisi, aynı zamanda Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası ve daima ulusunun hizmetinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, gücünü, Atatürkçü düşünce sisteminden, mutlak itaate dayalı disiplin anlayışından, sarsılmaz birlik ve beraberlik ruhundan ve daha da önemlisi bağrından çıktığı yüce Türk milletinin ona olan güveninden ve sevgisinden almaktadır." diye konuştu.
Türk askerliğinin bir onur olduğunu ifade eden Albay Tosun, Mehmetçik'e seslenerek, "Kutsal askerlik yemininize, yaşadığınız sürece bağlı kalacağınıza, vatanımızın selameti için alacağınız her türlü vazifeye daima hazır olacağınıza gönülden inanıyorum." dedi.
Törene katılan gaziler ile çevre güvenliğini sağlayan polislere teşekkür eden Tosun, konuşmasının sonunda, memleketlerine dönüş yolunda ailelere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.
Askerler daha sonra aileleriyle bir araya geldi.
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