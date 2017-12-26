Yeni Bakış Gazetesi’nin 4’üncü yılı kutlandı
GIFA Holding bünyesinde yer alan Yeni Bakış Gazetesi 4’ncü yılını düzenlenen resepsiyon ile kutladı. GIFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Bakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Kısa tarafından organize edilen programa çalışanların yanı sıra, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Barolar Birliği Başkanı Ünver Bedevi, KKTC Maliye Eski Bakanı ve Milletvekili Ersin Tatar, KKTC Milletvekilleri Ali Pilli ve Ünal Üstel ile kurum, kuruluş yetkilileri katıldı.
Çağa: “Yeni Bakış nice 4 yıllara daha yürüyecektir”
Düzenlenen resepsiyonda konuşan Yeni Bakış Gazetesi Haber Müdürü Ufuk Çağa, ülkenin içinde bulunduğu birçok sıkıntıya karşı Yeni Bakış’ın halktan yana tavrından en küçük bir ödün vermeden yayınlarını sürdürmeye devam ettiğine dikkat çekerek, gazetenin tüm yönetici ve çalışanlarıyla güçlü bir yapıya sahip olduğuna vurgu yaptı. Çağa, “Bu güçlü bağlar başarının gelmesinde en büyük etkendir” şeklinde konuştu. “Yeni Bakış nice 4 yıllara daha yürüyecektir” diyen Ufuk Çağa, vatandaşın Yeni Bakış’a karşı oluşan güveninin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.
Pastayı Yusuf Kısa çalışanlarla birlikte kesti
Gece, 4’ncü yıl pastasının kesilmesiyle son buldu. GIFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeni Bakış Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Kısa, pastayı gazete personeli ve yazarlarıyla birlikte kesti.
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