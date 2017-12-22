Yeni Havalimanı böyle olacak
Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın tamamlandığında yaşatacağı yolcu deneyimi, 3D animasyon videosu ile anlatıldı. Dünyanın buluşma noktası olmaya hazırlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın, kullanım alanlarından yolcu deneyimine kadar sunduğu tüm hizmetlerin tamamı, hazırlanan 3D animasyon video ile gün yüzüne çıktı. 29 Ekim 2018’de açılması planlanan ve tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı’nın 3D animasyon videosunda; İstanbul’un kültürel mirasından ilham alınarak tasarlanan terminal binasında sunulacak akıllı teknolojilerle yolcu deneyiminin nasıl olacağı anlatılıyor.
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