Yeni mesai arkadaşları Cücü

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Tunceli’de askerler tarafından yaralı olarak bulunarak tedavisi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne getirilen kedi, kurumun maskotu haline geldi. Geçtiğimiz hafta Çemişgezek ilçesinde devriye faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, ilçe merkezine 25 kilometre uzakta bacağı kırık bir kedi bularak tedavisi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne getirdi. Veteriner Hekim Ayşegül Kılıç tarafından 10 gündür tedavisi ve bakımı yapılan kedi, kurumun maskotu haline geldi.
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