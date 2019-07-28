Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Kongresi
ESKİŞEHİR (AA) – Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "17 yıldır Türkiye'de iktidarda bulunan kadrolar bizim kendi içimizden çıkmış kadrolardır. Bu doğru. Bu kadrolar Türkiye'de inanç özgürlüğünün tesis edilmesi için son derece önemli adımlar atmışlardır. Bu da doğru. Başörtüsü zulmü ortadan kaldırılmıştır. Bu aziz topraklarda elbette bu adımların atılması gerekiyordu. Bu adımları atanlara teşekkür ediyoruz ve bu durumdan en çok da bizler memnun oluyoruz." dedi.
Partisinin Eskişehir'deki Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, bereketli ve stratejik olarak önemli konumda olan Türkiye'de ekonomik zorlukların yaşanmasına bir an önce çözüm bulunması gerektiğini söyledi.
Erbakan, 20 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında başörtülü vekil olmadığını belirterek, "Bugün sayısız başörtülü milletvekili, başörtülü bakanlar, polisler var. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapıyor. Erbakan hocamız, 'Bir gün gelecek bu ülkede rektörler başörtülü öğrencilere selam duracak' demişti. Bugün Türkiye bu noktaya geldi. Bunları yapanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.
– "Kaynanam 'bamya 35 lira olmuş' dedi"
Türkiye'de 17 yıllık iktidarın ekonomide doğru adımlar atmadığını savunan Erbakan, şöyle konuştu:
"17 yıldır Türkiye'de iktidarda bulunan kadrolar bizim kendi içimizden çıkmış kadrolardır. Bu doğru. Bu kadrolar Türkiye'de inanç özgürlüğünün tesis edilmesi için son derece önemli adımlar atmışlardır. Bu da doğru. Başörtüsü zulmü ortadan kaldırılmıştır. Bu aziz topraklarda elbette bu adımların atılması gerekiyordu. Bu adımları atanlara teşekkür ediyoruz ve bu durumdan en çok da bizler memnun oluyoruz."
Hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulunarak gerçek enflasyon rakamının yüzde 40'lar seviyesinde olduğunu ileri süren Fatih Erbakan, şunları kaydetti:
"İstanbul'da bamyanın fiyatı olmuş 35 lira. Kaynanam 'bamya 35 lira olmuş' dedi. Gerçek enflasyon neredeyse yüzde 40 olmuş. İşsizlik yüzde 20'yi geçmiş. Gelir seviyesi bakımından halkın yüzde 40'ı açlık sınırının altında. Peki bunlar ne olacak? Eğer paylaşımda adaleti tesis edemezseniz, milleti açlığa, yoksulluğa terk ederseniz vebalden kurtulamazsınız. Bizim işimiz sadece imam hatip ile, tecvit, kıraat, Kur-an'ı Kerim ile değil. Asıl yapmamız gereken herkese refahın sağlanmasıdır."
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