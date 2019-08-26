Yenimahalle'de 950 çocuğa başarı sertifikası
ANKARA (AA) – Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü tarafından düzenlenen yaz spor okulu eğitimlerini başarıyla tamamlayan çocuklara, Belediye Başkanı Fethi Yaşar tarafından başarı sertifikası verildi.
İlçede 17 Haziran-25 Ağustos tarihlerinde 7-14 yaş arası 950 çocuğa yaz spor okulu hizmeti veren Yenimahalle Belediyesi, çocuklar için düzenlenen sertifika törenini Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirdi.
Alanlarında uzman 21 spor eğitmeni tarafından hentbol, basketbol, voleybol, futbol, badminton, kick boks, jimnastik, halk oyunları ve masa tenisi branşlarında eğitim alan çocuklar, günün anısına Yaşar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Yaşar, burada yaptığı konuşmada, 11 yıldır Yenimahalle halkının verdiği yetki ile görev yaptığını söyledi.
Yenimahalle'nin artık kültür, sanat, spor gibi alanlarda her yönüyle ses getiren bir ilçe haline geldiğini dile getiren Yaşar, "Altyapıda, üstyapıda, belediye hizmet alanlarında Yenimahalle, artık Türkiye'ye örnek olan bir ilçe belediyesi konumundadır. Amacımız tüm ilçede çocuklarımızın nitelikli eğitim alması, spor yapması, kötü alışkanlıklardan uzak durarak ülkemizin aydınlık geleceği için ileriye donanımlı bireyler olarak yetişmesidir." dedi.
Yenimahalle'de hayata geçirdikleri projeler arasında her zaman çocuk ve gençleri ön planda tuttuklarını vurgulayan Yaşar, şunları kaydetti:
"Kapalı spor salonları ve yüzme havuzları, etüt merkezleri, kreşler, YENİMEK kurs merkezleri gibi Yenimahalle'ye kazandırdığımız tüm yatırımlar, Yenimahalle’nin geleceği düşünülerek planlanmıştır. Çocuklarımız, ilçemize gururla kazandırdığımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde yaz spor okulu eğitimini başarıyla tamamladı. Kendilerine eğitim hayatları süresince başarılar diliyorum."
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Yenimahalle'de 950 çocuğa başarı sertifikası
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