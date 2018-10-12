Yenimahalle'de “TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği” düzenlendi

ANKARA (AA) – Yenimahalle ilçesinde "TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği" gerçekleştirildi.

Ergazi Mahallesi'ndeki Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokul'unda düzenlenen şenliğin açılışında konuşan Belediye Başkanı Fethi Yaşar, bilginin ve teknolojinin önemine dikkati çekti.

Günümüzde çocukların çağa ayak uydurabilmesi için iyi eğitim verilmesi gerektiğine işaret eden Yaşar, "Ülkemizin yarınlarında yeni Aziz Sancar'lar görmek istiyorsak, çocuklarımızı donanımlı, doğru eğitim almış, sorgulayan, bilgiyle yoğrulmuş bireyler olarak yetiştirmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyen, aydınlık Türkiye'nin mimarı olacak gençlerin yetişmesi için çalışıyoruz." dedi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulunun müdürü Kemal Gökyer de bilim şenliklerinin öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin ürettiği ürünleri ve bilgileri arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle ve ilgi duyan herkesle paylaşabilmesini sağladığını ifade etti.

Gökyer, "Öğrenciler, üretebilmenin ve bunları çevresiyle paylaşabilmenin heyecanıyla öz güven duygusunu yaşar. Unutmayalım ki bugün burada proje üreten gençler, yarının bilim adamları olacaktır." diye konuştu.

Yaklaşık 50 bilimsel, sanatsal ve kültürel atölyenin kurulduğu şenlikte, etkileşimli gösteriler ve oyunlar sahnelendi.

Alanında uzman akademisyenler tarafından 8 konferans verildi, 53 atölye lideri, 48 rehber öğretmen ve 57 gönüllü katılımcı, şenlik süresi boyunca Ankara'nın dört bir yanından şenliğe gelen öğrencilerin bilimle kaynaşması için çaba gösterdi.

Üç gün süren bilim şenliğinin açılış törenine Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.