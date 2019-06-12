Yenimahalleli sporcular İtalya'dan dereceyle döndü
ANKARA (AA) – Ankara'nın Yenimahalle ilçesinden İtalya'nın Grosseto kentinde düzenlenen, "World Para Athletics Grand Prix 2019" müsabakasına katılan sporcular elde ettikleri derecelerle gurur vesilesi oldu.
40 ülkeden 370 sporcunun katılımıyla 7-9 Haziran'da düzenlenen müsabakalarda Yenimahalle Belediyesi GESK sporcularından 15 yaşındaki Havva Elmalı, T 11 kategorisinde bin 500 metreyi 5 dakika 24 saniye 74 salisede koşarak ikinci, Sevda Çırakoğlu da T 12 kategorisinde 400 metreyi 1 dakika 3 saniye 19 salisede tamamlayarak birinci, bin 500 metreyi ise 5 dakika 10 saniye 87 salisede koşarak ikinci oldu.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar gençlerle görüşerek, tebrik etti, başarılarının devamını diledi.
Yenimahalle'de 10 yıldır engelli bireylere destek olabilmek, onları sosyal hayata dahil edebilmek için var güçleri ile çalıştıklarını ifade eden Yaşar, "Şimdi bu gençlerimizin başarıları o kadar değerli ki. Bizim desteklerimiz, onların azmi ve heyecanı birleşince yurt içinden ve yurt dışından yüzümüzü güldüren haberler alıyoruz. Tüm spora gönül veren genç kardeşlerimizin yolu açık olsun. Belediye olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
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