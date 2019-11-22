Yerden 100 metre yükseklikteki cam terasta Başöğretmeni resmettiler

ÇANKIRI (AA) – Çankırı'da üniversite öğrencileri 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yerden 100 metre yükseklikte cam teras üzerinde Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü resmetti.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri etüt çalışması kapsamında bin 200 rakımlı Çankırı Kalesi'nde zeminden 100 metre yüksekliğe ve 78 metrekare yüzey alanına sahip cam seyir terasına geldi.

Cam üzerinde Başöğretmen Atatürk'ü kara kalem çalışmasıyla kağıda yansıtan öğrenciler, çizdikleri resimleri yine cam seyir terasında sergiledi.

Resim Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Emre Şen, Başöğretmen Atatürk başta olmak üzere şehit düşen ve tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladığını söyledi.

Hababam Sınıfı filminden etkilenerek okulun her yer olduğu sloganıyla yola çıktıklarını anlatan Şen, "Geçen yıl Çankırı'da yerin 150 metre altındaki Tuz Mağarası'nda desen dersi yaptık. Bu yıl Öğretmenler Günü'nü kutlamak, Çankırı'yı tanıtmak ve okul dışı etkinlik yapmak için cam seyir terasını tercih ettik." diye konuştu

Yerden 100 metre yükseklikteki cam seyir terasında 15 öğrenciyle etüt çalışması yaptıklarını ifade eden Şen, "Adrenalinin yükseldiği, korkuların yenildiği heyecan dolu bir çalışma oldu. Öğrenmek isteyen, içi vatan sevgisiyle dolu öğrencilerime özverili davranışları için teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerden Ahmet İbiş de yüksekte resim yapmanın kendisini zorlamadığını aksine güzellik kattığını söyledi. Böyle bir etkinliğe katılmaktan gurur duyduğunu belirten İbiş, kara kalem tarzında Atatürk portresini çizdiğini ifade etti.

Duygu Arslan ise geçen sene Tuz Mağarası'nda resim yaptıklarını bu yıl da yerden 100 metre yükseklikte camın üzerinde resim çizdiklerini belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ü resmettiği için gurur duyduğunu anlatan Arslan, "Yerden yüksekte olmamız heyecanlı bir durum. Çizerken çok heyecanlı oluyor ama ayrı bir güzellik katıyor." diye konuştu.