Yerin 400 metre altından gelen lezzet: Kembos peyniri
KONYA (AA) – RAMAZAN KOÇ – Konya’nın Ilgın ilçesi Gökçeyurt Mahallesi'nde 400 metre derinliğindeki Kembos Mağarası'nda mahalle sakinlerinin muhafaza ettiği peynirler sofraları süslüyor.
Bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Gökçeyurt'ta yaşayanlar, geçimini hayvancılıkla sağlıyor. Mahalle sakinleri, geleneksel yöntemlerle ürettikleri peynirleri "Kembos" adıyla bilinen ve derinliği yaklaşık 400 metreyi bulan mağarada lezzetlenmesi amacıyla muhafaza ediyor.
Aynı zamanda soğuk hava deposu olarak kullanılan mağarada, mayıs ayının gelmesiyle peynirler kuzu ve oğlak derilerine dolduruluyor. Yaklaşık 6 ay sonra mağaradan alınan peynirler, kendine has lezzetiyle kahvaltı sofralarını süslüyor.
Mahalle muhtarı Mükremin Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kembos peynirinin kendine has bir lezzeti olduğunu söyledi.
Peynirin tamamen doğal olduğunu dile getiren Özdemir, şöyle konuştu:
"Mahalle sakinleri peynirleri, hiçbir yapay yem kullanılmadan, sadece merada beslenen hayvanlardan sağılan sütten elde ediyor. Mağarada çok güzel doğal peynirler oluşuyor. Burası adeta 'Konya'nın Karadenizi', dağlık bir arazimiz var. Bu dağlarda her türlü ot yetişiyor. Vatandaş hayvanını yaylalarda otlatıyor. Yaylım hayvanlardan elde ettiği sütlerden, doğal yöntemlerle peynir yapıyorlar, daha sonra elde ettikleri peynirleri tuluklara basıyorlar."
Özdemir mahalle sakinlerinin ilkbaharda mağaraya koydukları peynirleri almaya başladığını belirterek, "Mahalle sakinleri, yerin 400 metre derinliğinde tuluklara bastıkları peynirleri bu aylarda alıyor. Peynirler, doğal olmasının yanında burada beklediği 6 aylık zaman zarfında ayrı bir lezzete kavuşuyor. Kendine has lezzet ve aroması olan Kembos peynirlerini sahipleri almaya başladı." diye konuştu.
Mahallelinin büyük kısmının Kembos peynirlerini kendi ihtiyaçları için üreterek aile içinde tükettiğini anlatan Özdemir, "Bazı mahalleli de ürettiği peynirleri satıyor. Kilosu 50 liradan farklı illere gönderiyorlar. Peynir tanındıkça bu peynirlere talebin artacağını düşünüyoruz. " ifadelerini kullandı.
Kembos Mağarası'nın turizme kazandırılmasını isteyen Özdemir, bu konuda yetkililerden yardım istedi.
-
Tomarza'da öğrenciler ara tatilin keyfini çıkarıyor
-
Yerin 400 metre altından gelen lezzet: Kembos peyniri
-
Sanatçıların köyünde, Yıldız Kenter için çınar fidanı dikildi
-
Eskişehirli “Örümcek Adam”dan Mehmetçiğe selam
-
Turistler Kapadokya'yı 4 mevsim balonla keşfediyor
-
Yozgat'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü aramalara rağmen bulunamadı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.