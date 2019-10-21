Yerköy’de vatandaşların tapu sorunu çözüme kavuştu

YOZGAT (AA) – Yerköy Belediyesi, 4 mahallede yaklaşık 70 yıldır süren 200 kişinin tapu sorunu çözüme kavuşturdu.

Tapu sorunu yaşayan vatandaşlarla Belediye Toplantı Salonu'nda bir araya gelen Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, 4 mahallede bulunan tapu sorunlarını çözdüklerini söyledi.

Mahallelerde 1949 yılından buyana süren tapu sorununu çözmek için yaptıkları çalışmaları anlatan Yılmaz, "Bağlarbaşı, Şentepe, Kale ve Gültepe mahallesinde yaşayan yaklaşık 200 kişi uzun yıllardır tapu sorunu yaşıyordu. Kendi arsalarının evlerin tapusunu alamıyordu. Biz de belediye olarak yaptığımız çalışma sonucunda bu vatandaşlarımızın sorunun çözdük. Hak sahiplerine tapularını kendi ellerimizle teslim ediyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

Vatandaşlar da Yılmaz'a teşekkür etti.