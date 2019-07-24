Yerli tohum “Hüseyinbey” çiftçiyi kalkındıracak

KONYA (AA) – ANIL KURU – Türkiye'nin farklı bölgelerinde uzun yıllar süren ıslah çalışmaları sonucunda geliştirilen "Hüseyinbey" tohumu, dekar başına bir tonu aşan verimiyle Türk tohumculuk sektörüne yeni bir soluk getirecek.

Merkezi İstanbul'da bulunan bir firma tarafından anaç tohumları Trakya bölgesinde üretilen ve Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde geliştirilen "Hüseyinbey" tohumu, ülke şartlarına uygun oluşu, yüksek verim kapasitesi ve yerli olma özelliği ile dikkat çekiyor.

Türkiye Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı (TÜRKTOB) ve Bitki Islahçıları Alt Birliği (BİSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Eser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerli tohumun insan sağlığı, iklim koşullarına uygunluk ve yüksek verimin sağlanması açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

Yerli ve mili bir sistem kurma isteğinin temel nedenlerinden birisinin de ekonomi olduğunu dile getiren Eser, şunları söyledi:

"Biz artık tohumda dışarıya para vermek istemiyoruz. İthal tohum tüketilsin istemiyoruz. Yerli tohum olsun, çiftçimize güvenilir tohum temin edelim, hem de sektör insanımızın elinde olsun istiyoruz. Tohumdan kazanan da bizim insanımız olsun. Ekonomiye ciddi bir katkımız olsun istiyoruz. Türkiye'nin tohumculuktaki hacmi yaklaşık 5 milyar dolar. Şu anda 2 milyar dolar seviyelerine ancak çıktık. Bizim 5 milyar dolarlık bu pazarı canlandırmamız lazım. Bu 5 milyar dolarlık pastanın büyük payını da yerli sermaye alsın istiyoruz."

– "30 milyon tonlara çıkartmak zorundayız"

Türkiye'nin ekim alanlarının üçte birinde sulu tarım yapıldığını vurgulayan Eser, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani yaklaşık 2,5 milyon hektar tarım arazisi kuvvetli topraklar ve sulanabilir alanlardır. Biz burada verimi ortalama 500 kilolardan bir tona çıkardığımız zaman yaklaşık 12 milyon 500 bin tonluk üretim artışı sağlıyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Şu anda Türkiye'nin toplam üretiminin 21-22 milyon ton olduğunu düşünürsek bu artışın ne anlama geldiği çok daha iyi anlaşılır. Artan nüfusumuzun daha iyi beslenmesi, ekonomimize daha fazla katkı, daha kaliteli ve sağlıklı ürün elde edebilmek için tohum ıslah çalışmalarını durdurmadan devam ettirmemiz lazım. Üretimimizi birkaç yıl içerisinde 30 milyon tonlara çıkartmak zorundayız. Yani Türkiye un ihraç ederek ithalatçı konumundan da çıkmalı. Bizim buğdayda toplamda 6,5-7 milyon hektar ekim alanımız var. Buralardan 10 sene içinde 30 milyon tonlara, 40 milyon tonlara, hatta 50 milyon tonlara çıkacak potansiyele sahibiz. Bunun için tohum ıslah çalışmaları çok önemli."

– "Çiftçi şartlarında bir ilk"

"Hüseyinbey"in Türkiye'de ilk defa dekar başına verimde, bir tonun üzerine çıkan model çeşit olduğunu aktaran Eser, "Hüseyinbey, çiftçi şartlarında ilk defa bir tonun üzerine çıkan çeşit oldu. Bu sınırın aşılması gerekiyordu ve 'Hüseyinbey' bize bu sınırın aşılabileceğini göstermiş oldu. Biz bir ton sınırını engel olarak artık görmeyelim. 'Hüseyinbey' bu noktada bir model oluşturdu. 'Hüseyinbey' üzerinden yürüyerek tohum geliştiren firmalar artık 1,5 ton sınırlarına ulaşabilen çeşitler üretebilirler. Bir dekara alınan bir ton üzeri verimiyle 'Hüseyinbey' yerli tohum için öncülük yapıyor. Çiftçi şartlarında 1 ton 200 kilogram alınması Türkiye'de ilk defa gerçekleşen bir durumdur. Türkiye'de ithal tohum da olsa bu sınırı geçen çeşit yok. İlk defa çiftçi şartlarında bunu başaran tohum oldu." diye konuştu.

Tarım Danışmanı Hacı Ali Ünal ise "Hüseyinbey" tohumunun yerli tohumların ıslah çalışmalarının bir sonucu olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Tohum ıslah çalışmaları hakkında bilgi veren Ünal, "Önce Türkiye genelinden yerel tohumlar toplandı. Bu tohumlar ekilerek birbirleriyle melezlendi. Bu melezlemeler sonunda ıslah metodu olarak 'bulk' yöntemi kullanılarak bunların içinden 4 yıl başak seçildi. Bu seçilen başaklar daha sonra verim denemelerine tabi tutuldu. Bu denemeler esnasında diğer çeşitlerle yarıştırıldı ve sonunda Türkiye'nin 7 lokasyonunda uygulandı." dedi.

Karatay Göçü Mahallesi çiftçilerinden Abdullah Yılmaz ise 250 dekar araziye "Hüseyinbey" ekimini gerçekleştirdiklerini aktardı.

Tohumun ekimini daha önce dar bir alanda gerçekleştirdiklerini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Tohumun denemelerinden memnun kaldıktan sonra ekim alanını genişlettik. Verimi gerçekten yüksek. İthal tohumlarla yarışabilecek bir çeşit. Soranlar çok oluyor. Memnun olduğumuzu söylüyoruz. Kendini gösteren, diğer çeşitlerden farkını belli eden bir tohum. Yerli çeşitlerin artmasını istiyoruz. Çünkü bu yerli ve mili bir tohum ve ekonomimize katkısı büyük. Bu şekilde yüksek verimli yerli çeşitler üretebilirsek hububat çiftçisi olarak daha iyi kazanabiliriz."