Yıkımdan tarih çıktı |Trabzon haberleri
Ortahisar ilçesindeki Pazarkapı mahallesinde geçtiğimiz aylarda başlayan kentsel dönüşüm projeleri kapsamında sürdürülen yıkımlarda tarihi bir taş kemer köprü ortaya çıktı. Ekiplerin yıkım çalışmalarını durdurarak yetkililere bilgi vermesiyle tarihi kemer köprü etrafı çevrilirken, Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trabzon Müzeler Müdürlüğü tarafından köprünün koruma altına alınması için çalışmalar başlatıldı.
Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden emekli öğretim görevlisi ve yazar-tarihçi Mustafa Yazıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mühendis ve mimarların taş kemer köprüyü incelemesi gerektiğini belirterek “Dolgu yapılan yerler açılırsa denizin içerisinde kale kalıntıları bile bulunabilir. Deniz ve o derenin ağzı bulunuyordu. Deniz fırtınalı olduğu zaman o köprüye kadar su vuruyordu. Mühendis ve mimarların o bölgeye giderek o tarihi kalıntıyı incelemeleri gerekiyor. Oranın koruma altına alınarak güzel bir çalışma yapılması gerekiyor” dedi.
Tarihi taş kemer köprüyü geçmişte hatırladığını dile getiren mahalle sakinlerinden Hamza Akyüz ise, “Deniz buraya kadar vuruyordu. O zamanlar burada altın bile arıyorlardı. Sonradan bu hale kadar gelebildi. Köprünün üzerinden çok geçmiştik. Bu köprüyü burada kaderini bırakmak çok kötü. Yer altında kim bilir daha neler vardır” ifadelerini kullandı.
Ozan Köse
-
e-Devlet Kapısı, en iyi ücretsiz uygulamaları listesinde
-
Mersin-Adana arası 25 dakikaya inecek
-
İHA ekibi Cerablus’ta
-
İslam ülkelerinden tarihi Kudüs kararı
-
Hamsiköy Sütlacı artık coğrafi işaretli
-
Yıkımdan tarih çıktı |Trabzon haberleri
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
04
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
05
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.