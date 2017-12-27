Yılbaşı heyecanı zehir olmasın
Yılbaşı öncesi ve gecesi güvenlik güçleri de her zamankinden daha büyü bir hassasiyetler görevlerinin başında olacak. Fakat yine de vatandaşların da dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini ifade eden Ertan Kahya, “AVM’erde özellikle sonbahar kış aylarında 7/12 sürekli bir yoğunluk var. Buna yaklaşan yılbaşı heyecanı da eklendiğinde alışveriş eğilimi artacak, AVM’ler daha fazla müşteri çekecek, yılbaşı gecesi de yine meydanlar, eğlence merkezleri normalin üstünde bir kalabalığa ev sahipliği yapacak. Güvenlik görevlileri böyle özel günlerde daha dikkatli, algıları açık görevlerini yerine getirmeli, güvenliği tüm tedbir ve detayıyla uygulamalı, şüpheli kişi ve kişileri hassasiyetle tespit etmeli, gerektiği hallerde kolluk kuvvetlerini derhal bilgilendirmelidir. Bu konuda vatandaşlar da aynı hassasiyette olmalı ve şüphe duyduklarında bunu güvenlik görevlileri ve elbette kolluk güçleri ile hızla paylaşmalıdır” şeklinde konuştu.
Yılbaşında dışarıda olacaksanız dikkatli olun
Yılbaşını dışarıda geçirecek olanlar için de bir takım tedbirlerin önemli olduğunun altını çizen Ertan Kahya, güvenlik görevlilerinin yönlendirme ve uyarılarına mutlaka uyulması gerektiğini söyledi. Kahya aynı zamanda, “Çantanızı korunaklı şekilde taşıyın ve içinde çok para bulundurmayın. Çantada bulunan paranızın güvenli yerde olduğundan emin olun. Karanlık ve kalabalık bir alandan geçmeyi tercih etmeyin. Ancak yolumuzu değiştirmek için daha tenha yerleri de seçmeyin. Yaya iseniz, olabildiğince ana yollardan ve aydınlık yerlerden yürüyün. Alanlarda grup halinde iseniz, çevrenizde bulunan kişiler ve olayların farkında olun, şüpheli davranışları bulunan kişileri güvenlik görevlilerine bildirin” dedi.
ATM’lere dikkat
Kahya aynı zamanda ATM’lerde yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekerek, “Yılbaşı alışverişi ve eğlence için dışarı çıkıldığında ATM önlerinde yaşanan en büyük sorun hırsızlıktır. ATM’lerden etrafında ya da arkanızda kötü niyetli kişilerin bekleyebilir. Bu nedenle şifrenizi arkanızdaki kişilerin göremeyeceği şekilde korunaklı girin, paranızı ve kartınızı hızlı ve güvenli hareketlerde çantanıza yerleştirin.” dedi. Genelde insanların ATM’den para çektiğinde elde tutma – sayma gibi bir davranışı olduğunu bunun da kötü niyetli kişilerin işini kolaylaştırdığını söyleyen Ertan Kahya “Güvensiz hissettiğiniz yerlerde, akşam saatlerinde, yeterince aydınlatma yokken ya da ATM çevresinde-yakınınızda birileri varken bunu kesinlikle yapmayın” uyarısında bulundu.
Yılbaşı alışverişi için güvenlik tüyoları…
Ertan Kahya son olarak da yılbaşı üzeri alışverişlerin artacağından bu esnada dikkatli olunmasını önerirken birkaç basit tedbiri de şu şekilde sıraladı;
• Alışveriş listeniz ne kadar uzun olursa olsun üzerinizde asla çok fazla nakit taşımayın.
• Çantanızı korunaklı taşıyın, açık bırakmayın.
• Alışveriş esnasında mümkünse en büyük paketli ya da en ağır ürünü en sona bırakın. Eğer aracınızla geldiyseniz aldıklarınızı aracınıza bırakıp alışverişe öyle devam edin..
• Bir mağazada ödeme yaparken, daha önce aldığınız poşetleri elinizden bırakmayın.
• Giyim mağazalarının kabinlerinde değerli eşyalarınızı bırakmayın.
• Şüpheli kişi ve olayları güvenlik görevlileri ve kolluk güçlerine bildirin.
-
Büyükşehir’den “Konya’da Kış” fotoğraf yarışması
-
Mehmet Özdilek: “Tek düşüncemiz ikinci maç öncesinde avantajlı bir skor elde etmek”
-
3. havalimanı nerededir, nasıl gidilir? 3. havalimanı ne zaman açılacak?
-
15 Temmuz gazisi 520 gün sonra ilk kez yürüdü
-
Bu çorba tam 15 saatte pişiyor
-
Kışlada pişen yemeğe kalite kontrol ayarı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.