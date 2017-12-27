Yılbaşı heyecanı zehir olmasın

Yılbaşı öncesi ve gecesi güvenlik güçleri de her zamankinden daha büyü bir hassasiyetler görevlerinin başında olacak. Fakat yine de vatandaşların da dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğini ifade eden Ertan Kahya, “AVM’erde özellikle sonbahar kış aylarında 7/12 sürekli bir yoğunluk var. Buna yaklaşan yılbaşı heyecanı da eklendiğinde alışveriş eğilimi artacak, AVM’ler daha fazla müşteri çekecek, yılbaşı gecesi de yine meydanlar, eğlence merkezleri normalin üstünde bir kalabalığa ev sahipliği yapacak. Güvenlik görevlileri böyle özel günlerde daha dikkatli, algıları açık görevlerini yerine getirmeli, güvenliği tüm tedbir ve detayıyla uygulamalı, şüpheli kişi ve kişileri hassasiyetle tespit etmeli, gerektiği hallerde kolluk kuvvetlerini derhal bilgilendirmelidir. Bu konuda vatandaşlar da aynı hassasiyette olmalı ve şüphe duyduklarında bunu güvenlik görevlileri ve elbette kolluk güçleri ile hızla paylaşmalıdır” şeklinde konuştu.

Yılbaşında dışarıda olacaksanız dikkatli olun

Yılbaşını dışarıda geçirecek olanlar için de bir takım tedbirlerin önemli olduğunun altını çizen Ertan Kahya, güvenlik görevlilerinin yönlendirme ve uyarılarına mutlaka uyulması gerektiğini söyledi. Kahya aynı zamanda, “Çantanızı korunaklı şekilde taşıyın ve içinde çok para bulundurmayın. Çantada bulunan paranızın güvenli yerde olduğundan emin olun. Karanlık ve kalabalık bir alandan geçmeyi tercih etmeyin. Ancak yolumuzu değiştirmek için daha tenha yerleri de seçmeyin. Yaya iseniz, olabildiğince ana yollardan ve aydınlık yerlerden yürüyün. Alanlarda grup halinde iseniz, çevrenizde bulunan kişiler ve olayların farkında olun, şüpheli davranışları bulunan kişileri güvenlik görevlilerine bildirin” dedi.

ATM’lere dikkat

Kahya aynı zamanda ATM’lerde yaşanan hırsızlık olaylarına dikkat çekerek, “Yılbaşı alışverişi ve eğlence için dışarı çıkıldığında ATM önlerinde yaşanan en büyük sorun hırsızlıktır. ATM’lerden etrafında ya da arkanızda kötü niyetli kişilerin bekleyebilir. Bu nedenle şifrenizi arkanızdaki kişilerin göremeyeceği şekilde korunaklı girin, paranızı ve kartınızı hızlı ve güvenli hareketlerde çantanıza yerleştirin.” dedi. Genelde insanların ATM’den para çektiğinde elde tutma – sayma gibi bir davranışı olduğunu bunun da kötü niyetli kişilerin işini kolaylaştırdığını söyleyen Ertan Kahya “Güvensiz hissettiğiniz yerlerde, akşam saatlerinde, yeterince aydınlatma yokken ya da ATM çevresinde-yakınınızda birileri varken bunu kesinlikle yapmayın” uyarısında bulundu.

Yılbaşı alışverişi için güvenlik tüyoları…

Ertan Kahya son olarak da yılbaşı üzeri alışverişlerin artacağından bu esnada dikkatli olunmasını önerirken birkaç basit tedbiri de şu şekilde sıraladı;

• Alışveriş listeniz ne kadar uzun olursa olsun üzerinizde asla çok fazla nakit taşımayın.

• Çantanızı korunaklı taşıyın, açık bırakmayın.

• Alışveriş esnasında mümkünse en büyük paketli ya da en ağır ürünü en sona bırakın. Eğer aracınızla geldiyseniz aldıklarınızı aracınıza bırakıp alışverişe öyle devam edin..

• Bir mağazada ödeme yaparken, daha önce aldığınız poşetleri elinizden bırakmayın.

• Giyim mağazalarının kabinlerinde değerli eşyalarınızı bırakmayın.

• Şüpheli kişi ve olayları güvenlik görevlileri ve kolluk güçlerine bildirin.