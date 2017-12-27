Yılbaşında kar yağacak mı?|Yılbaşında Türkiye genelinde hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara hava durumu)
Yılbaşına karlı havada girmek isteyen vatandaşlar yılbaşı gecesi kar yağacak mı sorusunun cevabını merak ediyor. Peki yılbaşında kar yağacak mı? Yılbaşında Türkiye genelinde hava nasıl olacak? İşte hafta sonu hava durumu…
Soğuk ve karlı hava dalgası geçtiğimiz hafta yurdun büyük kısmında kendisini gösterdi. Meteoroloji’den gelen bilgilere göre dondurucu soğuklar geride kalıyor ve hava sıcaklıkları yavaş yavaş yükseliyor.
YILBAŞINDA İSTANBUL’DA KAR YAĞACAK MI?
İstnabul’da yılbaşı gecesi kar yağışı beklenmiyor. İstanbul’da bir sıcak bir soğuk geçen kış mevsiminde henüz beklenen kar yağışı görülmedi. 31 Aralık Pazar günü İstanbul’da hava bulutlu en yüksek 10 derece en düşük 7 derece olması bekleniyor. İstanbul’da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 6,3 en yüksek 11,4 derece.
YILBAŞINDA ANKARA’DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara’da 31 Aralık gününün soğuk ancak yağışsız çok bulutlu olması bekleniyor. Meteoroloji’nin son verilerine göre en yüksek sıcaklık 7 en düşük 4 derece olacak. Ankara’da 31 Aralık sıcaklık ortalaması en düşük 1,4 en yüksek 6 derece.
İZMİR’DE HAVA DURUMU
İzmir’de 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 8 derece, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Güneşli bir gün olması bekleniyor.
DİYARBAKIR’DA HAVA DURUMU
Diyarbakır’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 3 derece, en yüksek sıcaklık 15 derece olması bekleniyor. Herhangi bir yağış beklenmiyor.
ANTALYA’DA HAVA DURUMU
Antalya’da 31 Aralık’ta en düşük sıcaklık 10 derece, en yüksek sıcaklık 17 derece olması bekleniyor. Yapılan değerlendirmelere göre yağmur yağışı bekleniyor.
AKOM’DAN AÇIKLAMA
İstanbul’da hafta boyunca yağış beklenmezken lodos (güney-batı) yönlü rüzgarlar ve güneşin ısıtıcı etkisi ile hava sıcaklıklarının bugünden artmaya başlaması, cuma gününe kadar 16 derecelere kadar yükselerek mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor.
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