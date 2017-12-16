Yıldırımdan Trumpa Kudüs eleştirisi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkanı Trump’ın Kudüs Kararına tepki göstererek, “Hiç kimse 2 milyarlık İslam dünyasına rağmen ’Ben yaptım oldu’ anlayışıyla hareket edemez” dedi. Başbakan Binali Yıldırım, bugün Artvin Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti İl Başkanlığı Olağan Kongresi’ne katıldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın da katıldığı kongrede konuşan Başbakan Yıldırım,Türkiye’nin geçmişinde milli iradeyi devre dışına bırakmak için bir çok komplolar ve tuzaklarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı.