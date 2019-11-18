Yıldız Kenter hayatını kaybetti
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İSTANBUL(AA) – Akciğer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören tiyatro oyuncusu Yıldız Kenter, fenalaşmasının ardından Amerikan Hastanesine kaldırıldı.
Kenter, hastanede yaşamını yitirdi.
Devlet sanatçısı unvanı da bulunan sanatçı, çok sayıda tiyatro oyunu, film ve dizide rol almıştı.
Kariyeri boyunca 100’ün üzerinde tiyatro oyunu, film ve dizide rol aldı
Sanatçı Kenter, 1928’de İstanbul’da dünyaya geldi.
Asıl adı Ayşe Yıldız olan Kenter, İngiliz kökenli Olga Cynthia (Nadide) ile Ahmet Naci Bey’in çocuğu olarak dünyaya geldi. Ablası Güner, ağabeyleri Nedim ve Mahmut ile küçük kardeşi Müşfik’ten oluşan 7 kişilik bir ailede büyüyen Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarını bitirdikten sonra, Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı.
Kenter, ABD ve İngiltere’de oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine de çalışmalar yaptı.
Usta sanatçı, 1956-1959’da çalıştığı Devlet Tiyatrosundan ayrıldıktan sonra bir yıl Muhsin Ertuğrul ile çalıştı, daha sonra kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları topluluğunu kurdu.
3 kez Altın Portakal ödülünün sahibi oldu
Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde bölüm başkanlığı da yapan usta sanatçı, üç kez Altın Portakal ödülünün sahibi oldu.
Sanatçı ayrıca, Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.
Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tenessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi uluslararası yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü’nün oyunlarını da sahneye koyan Kenter, 1981’de “Devlet Sanatçısı” unvanı aldı.
Yıldız Kenter, kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası birçok festivalde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazanırken, 1995’te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tiyatro sanatına katkılarından ötürü Onur Ödülü’ne layık görüldü. Sanatçı ayrıca, 1998’de Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, 1999 ve 2000’de Afife En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı.
Kariyeri boyunca 100’den fazla tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan usta sanatçı, yaşamı boyunca sahnelediği roller ve sahneye koyduğu eserlerdeki başarısıyla dikkati çekti.
Bakan Ersoy: Güle güle büyük usta
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı Yıldız Kenter’in vefatı dolayısıyla, sosyal medya üzerinden üzüntüsünü paylaştı.
Twitter’da Kenter’in siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Bakan Ersoy, “Güle güle büyük usta. Ruhun şad olsun. Seni unutmayacağız.” ifadelerini kullandı.
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