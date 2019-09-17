Yıldız Teknopark, geliştirdiği teknolojilerle TEKNOFEST'te

İSTANBUL (AA) – Yıldız Teknopark, bünyesindeki firmaların geliştirdiği teknolojileri Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) katılımcılarla buluşturdu.

Yerli otomobil projesinden, dijital iş güvenliği çözümlerine, koltuk sensör sistemlerinden, 3 boyutlu görüntüleme teknolojilerine farklı alanlarda çalışmalar yapan Yıldız Teknopark bünyesindeki çok sayıda şirket, TEKNOFEST İstanbul'da geliştirdiği teknolojileri tanıttı.

Yapay zeka, nesnelerin interneti gibi yüksek teknolojilerin kullanıldığı ürünlere gençler yoğun ilgi gösterdi.

– "Teknofest, yüksek teknoloji üretimine zemin hazırlıyor"

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknopark olarak geçen yıl katılmaya başladıkları Teknofest'e bu yıl da teknopark bünyesindeki birçok firmayla katılım sağladıklarını belirtti.

Bu yıl Teknofest'in daha güçlü, katılımcı sayısının daha fazla olduğunu, Teknofest sayesinde Yıldız Teknopark bünyesindeki şirketlerin geliştirdiği teknolojileri ziyaretçilere sunma imkanı bulduklarını anlatan Güner, çok güzel geri dönüşler aldıklarını ve bu durumun memnun edici olduğunu söyledi.

Güner, Teknofest'te gençlerin yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerinin olduğu ürünlere yoğun ilgi gösterdiğine dikkati çekerek, "Yeni nesil gençler cep telefonları ve tablet başta olmak üzere dijital teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Onların anladığı ve geleceğin teknoloji ve ürünlere yoğun ilgi gösteriyorlar. Nesnelerin interneti, yapay zeka, sanal gerçeklik gibi yüksek teknoloji alanları geleceğin teknolojilerini oluşturuyor. Yeni neslin geliştirdiğimiz teknolojilere olan ilgisi bu alana hızlı uyum sağladıklarını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Teknofest gibi etkinliklerin, Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimini sağlamak açısından birlik, beraberlik ve sinerji yaratarak çok güzel bir zemin oluşturduğunu anlatan Güner, şunları kaydetti:

"Ekonomide gelir sağlayan şey artık bilgi. Bilgiye dayalı ürün geliştirirseniz, ticari anlamda da yüksek katma değer kazanırsınız. Bir ürüne kilo bazında birim fiyatında bakıldığı zaman yüksek teknolojik ürünlerin daha çok kar ettiği ve katma değerinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu noktada Türkiye'nin yurtdışına yüksek teknoloji ihracatını artırmak büyük önem taşıyor."