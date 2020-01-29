Yıldızeli'de 90 öğrenci LGS kampına alındı
SİVAS (AA) – Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Liselere Geçis Sistemi (LGS) Sınavı'na girecek 90 öğrenci kampa alındı.
Yıldızeli Milli Eğitim Müdürü Tuncay Baral, Pamukpınar Bölge Ortaokulunda kampa alınan öğrencileri ziyaret etti.
Öğrencilerle sohbet eden Baral, çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Yıldızeli ilçesinde akademik başarıyı artırmak amacıyla ilk defa 8. sınıf öğrencileri için uygulamayı başlattıklarını dile getiren Baral, "Velilerimizin de destekleriyle sınava girecek 90 öğrencimiz, 7 öğretmenimizin nezaretinde kampa alındı." dedi.
Baral, bir hafta sürecek kampta öğrencilerin gündüzleri ders, akşamları ise etüt yapacaklarını belirterek, "Kamp bir farkındalık oluşturacak ve ilçede eğitim çalışmalarına önemli bir katkı sağlayacaktır. İnşallah sınavda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz emeklerinin karşılığını alır." diye konuştu
Baral, ilçedeki eğitim seviyesinin artırılması için destek veren Kaymakam Furkan Atalık ve öğretmenlere teşekkür etti.
-
AK Parti Konya Milletvekili Samancı Beyşehir'de
-
Kayseri'de işçinin kopan parmakları 6 saat süren operasyonla dikildi
-
Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'dan Yenimahalleli Wushu sporcularına tebrik
-
Yıldızeli'de 90 öğrenci LGS kampına alındı
-
Appindangoye, Sivasspor'da kariyerinin altın çağını yaşıyor
-
Sahte rapor çetesi çökertildi
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.