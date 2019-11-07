Yıldızeli'nde “Anne-Çocuk Projesi”
SİVAS (AA) – Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, Yıldızeli Anaokulu'nda başlatılan "Anne-Çocuk Projesi" kapsamında anneler, okulda çocuklarıyla vakit geçiriyor.
Okulun müdürü Sefer Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle öğrencilerin aileleri ile kaliteli ve verimli vakit geçirmesini hedeflediklerini söyledi.
Anneleri haftanın belirli günlerinde okulda misafir ederek günlük eğitim akışına dahil ettiklerini dile getiren Karaman, "Gün boyunca çocuklarımızla çeşitli etkinlikler yaparak vakit geçiriyorlar. Velilerimiz çocuklarla oyunlar oynayıp kitap okuyorlar ve kendi sofralarını kurarak yemek yiyorlar." dedi.
Karaman, "Bu proje sayesinde çocukların gün boyunca okulda ne yaptıklarını gören velilerimiz memnuniyetlerini dile getirerek okuldan ayrılıyorlar." diye konuştu.
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