Yıldızların altında yürüyüp güneşin doğuşunu izliyorlar
KAYSERİ (AA) – ERGÜN HAKTANIYAN – Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından düzenlenen Tarifeli Zirve Tırmanışı etkinliğine katılan doğaseverler, 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesinde yıldızlar altında yürüyüp güneşin doğuşunu izliyor.
Gece yıldızlar eşliğinde zirveye tırmanmak ve ardından güneşin doğuşunu izlemek isteyen doğaseverler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından 4 yıldır yaz döneminde hafta sonları gerçekleştirilen Tarifeli Zirve Tırmanışı etkinliğine katılıyor.
Profesyonel dağ rehberleri eşliğinde yapılan tırmanışa, genci ve yaşlısıyla her yaştan doğasever katılabiliyor.
Tekir bölgesinde toplanan katılımcılar, ilk olarak Erciyes AŞ'nin 2 bin 900 rakımlı Çobanini kamp alanında konaklıyor. Burada bir süre dinlenen katılımcılar gece saatlerinde tırmanışa başlarken yıldızlar eşliğinde yürüyüp güneşin doğuşunu zirvede izleme imkanı buluyor.
Erciyes AŞ Sportif Faaliyetler Şefi Ali Karakulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcaktan bunalan ya da zirve tırmanışı yapmak isteyen doğaseverlere 4 yıldır bu hizmeti verdiklerini söyledi.
Etkinliğe katılanlara her türlü imkanı sunduklarını belirten Karakulak, şunları kaydetti:
"Saat 13.00'te buluşarak kamp alanına hareket ediyoruz. Kamp alanına ulaştıktan sonra 5-6 saat yüksek irtifa ortamına alışmak için burada konaklıyoruz. Akşam 19.00'da geleneksel hale getirdiğimiz saç tavada pişirdiğimiz kıyma sotemizi yiyoruz. Yemeğin ardından teknik gezi sohbetimizi yapıp zirve tırmanışında dikkat edilmesi gerekenleri anlatıyoruz. Saat 02.00 gibi yürüyüşe başlayıp 3 bin 600 rakıma kadar yürüyoruz. Erciyes, Türkiye'nin 5. yüksek dağı. Katılımcılarımız gün doğumunu izliyor. Güneşin, 1-2 dakikaya yakın kağnı tekeri gibi tabir edilen kasnak halini izliyorlar."
– "Temiz havanın keyfini çıkartıyorum"
Yozgat'tan gelen Esra Özdoğan sosyal medyadan etkinliği gördüğünü ve zirveye tırmanmak istediğini ifade etti.
Özdoğan, zirve tırmanışının gözünü korkutmadığını, zirveye çıkarak Türk Bayrağı'nı orada dalgalandırmayı çok istediğini aktardı.
Nurullah Özdoğan ise Ankara'dan geldiğini ve kamp yapmak için zirveye çıktığını, çok güzel bir ortamda yeni arkadaşlıklar edindiğini vurguladı.
Antalya'nın sıcağından kaçıp Erciyes Dağı'nda iki gündür konakladığını anlatan Fatih Dağdeviren de "Temiz havanın keyfini çıkartıyorum. Kayseri'yi ve güneşin doğuşunu izlemek için zirveye çıkıyorum." diye konuştu.
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Yıldızların altında yürüyüp güneşin doğuşunu izliyorlar
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