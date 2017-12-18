Yılın en iyi televizyon haberi ödülü İhlas Haber Ajansı Muhabiri Adem Akalan’ın oldu

Su Otel’de yapılan ödül törenine, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, MHP İl Bakanı Mustafa Aksoy, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkanı Nuri Kolaylı, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya’da görev yapan gazeteciler ile aileleri, KKTC ve Ukrayna’dan gelen gazeteciler ve davetliler katıldı.

Yazılı basın, televizyon, yılın radyocusu, sayfa tasarımı, yılın internet gazetesi, fotoğraf yarışması kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda, İhlas Haber Ajansı Muhabiri Adem Akalan, ‘Ölümün Kıyısından Polis Kurtardı’ başlıklı haber görüntüsüyle yılın en iyi televizyon haberi ödülüne layık görüldü. Akalan’a ödülü, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından verildi.

Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2016 Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması’nda ödül alan kategori ve isimler ise şöyle oldu: “Yazılı basında yılın gazetecileri: Haber kategorisinde Bülent Tatoğulları -DHA (Katilin Kucağında) Araştırma-inceleme kategorisinde Esra Köksal – Akdeniz Bülten Dergisi (Antalya’nın Uyuşturucu Raporu), Röportaj kategorisinde Selma Kunar – DHA (Oğlum Küfretme Ayıptır O Bizim Bacımızdır), Güncel yazı kategorisinde İhsan Coşkun-Hürses Gazetesi (Zeynep’in Hayalleri), Murat Özgen-Sabah Akdeniz (Bir Saniyede Dünya Döner), Spor kategorisinde Ejder Benteşen-Sabah Akdeniz (Amatörün Sağlığı Tesisatçıya Emanet), Ekonomikategorisinde Ebru Küçükaydın – Antalya Life Dergisi (Krizi Bırak Teşvike Bak).

Televizyon ödülleri; Adem Akalan-(İHA) (Ölümün Kıyısından Polis Kurtardı), program kategorisinde, Hasan Hatapçı-TRT Antalya (Akkarınlı Ebabil Kuşları), En iyi görüntü kategorisinde Bekir Bektaş – Anadolu

Ajansı(Cabbar ile Metin’in 20 Yıllık Dostluğu).

Yılın radyocusu: Hatice Aslan Ersan-TRT Antalya Radyosu (Gecenin İçinden ‘Ben Ömer’).

Sayfa tasarımı: Orhan Sert- Sabah Akdeniz (23.04.2016 tarihli Sabah Akdeniz 1’inci Sayfa).

Genç İletişim Ödülü: Haber dalında Efe Aktuğ-Mesut Yaramış-Musa Aldemir A.Ü. İletişim Fakültesi (Taraftar Proje Gazetesi)

Yılın fotoğrafları: Yılın haber fotoğrafı dalında Süleyman Elçin Anadolu Ajansı (Emzikli Kurtarma) ve Ramazan Bozca – Akdeniz Manşet Gazetesi (Son anda), yılın spor fotoğrafı Serdar Yavuz, ( Eli Kimin Cebinde), Süleyman Elçin Anadolu Ajansı – (Röve kafa), yılın turizm fotoğrafı Ramazan Bozca – AkdenizManşet Gazetesi (Apollon), yılın doğa çevre fotoğrafı İbrahim Laleli- DHA (Poyraz07 Aile Boyu Şemsiye), yılın kültür sanat fotoğrafı Mustafa Çiftçi – Anadolu Ajansı (Gökyüzünde Dans) ile yılın siyaset fotoğrafı ödülü Orhan Çiçek – Anadolu Ajansı (Yıldırım’dan Uzun Atlama).”

Ayrıca Nuri Dağtekin Özel Ödülü’ne Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Rıza Özel ve Sabah Gazetesi Ankara Eki Yayın Yönetmeni Osman Altınışık layık görüldü. AGC’nin özel ödülü ise Fame Hotel’s grubuna verildi.

Suat Metin – Harun Erdoğdu