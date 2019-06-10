Yılın ilk mahsul arpası KTB'de satıldı
KONYA (AA) – Türkiye'nin tahıl ambarı konumundaki Konya Ovası'nda, 2019 hasat sezonunun ilk mahsul arpası, Konya Ticaret Borsasında (KTB) düzenlenen törenle satıldı.
Hububat alımına dualarla başlanan KTB'de, sezonun ilk mahsul satışı Elektronik Satış Salonu'nda açık artırma usulü ile gerçekleştirdi.
Yılın ilk mahsul arpasını, bir şirketin yetkilisi Enes Genç, kilogramı 15,5 liralık sembolik fiyatla çiftçi Ali Bilen'den satın aldı.
Borsa Meclis Başkanı Namık Köklüsoy, Genç ve Bilen'i tebrik etti. Köklüsoy, burada yaptığı açıklamada, bereketli bir sezonun geçeceğine inandığını söyledi.
Türkiye geneline dengeli bir yağışın düştüğünü aktaran Köklüsoy, "Konya Ovası'nda mayıs ayında beklediğimiz yağışlar alınamadı. Bu durum bitkilerde strese neden olsa da birkaç gündür etkili olan yağışlarla kayıpların telafi edilmesi beklenmektedir. Hasat başlangıcında olmamız sebebiyle çiftçilerimizden dane kayıplarının önüne geçmek için zamanında ve bakımları yapılmış makinelerle hasat yapmalarını istiyoruz." diye konuştu.
Çiftçi Bilen ise yılın ilk arpasını getirmekten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.
Enes Genç de sembolik olarak satın aldıkları ürünle çiftçiyi desteklemek istediklerini vurgulayarak, "Geleneksel usulle güzel ve bereketli bir satış oldu. Hasadın bereketini arttırmak adına fiyatımızı verdik. Yeni hasat döneminin tarıma ve ticarete hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Genç ve çiftçi Bilen'e, KTB tarafından hediyeler verildi.
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