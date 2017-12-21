Yıllarca saklanan görüntüler Ergenekon davası dosyasında

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen Ergenekon davasının bugün yapılan duruşmasında, Ankara Zir Vadisi ve Sapanca’daki bağ evinde yapılan aramaya ilişkin FETÖ’cü emniyet ve yargı mensuplarınca yıllarca saklanan görüntüler dosyaya girdi. Duruşma salonunda izlenen görüntülerde, bir polisin, “Nasıl olsa kazık attık” sözü dikkat çekti. Ergenekon ana davasının bugün görülen duruşmasında, sanıklardan eski yarbay Mustafa Dönmez’in Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 7 yıl sonra temin ettiğini söylediği, Ankara Zir Vadisi’nde kroki ile yapılan aramalar ve Sapanca’da mühimmatlara ilişkin 3 görüntü dava dosyasına girdi.