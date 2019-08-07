YKS sonuçlarına göre NEVÜ'yü 4 bin 583 öğrenci tercih etti

NEVŞEHİR (AA) – Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) sonuçlarına göre Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini (NEVÜ) 4 bin 583 öğrencinin tercih ettiği bildirildi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sonuçlara göre, 4 bin 583 öğrencinin tercih ettiği bölüm ve programlarda doluluk oranının yüzde 95'e ulaştığı kaydedildi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, yeni eğitim-öğretim yılında üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür ederek, başarı diledi.

Üniversitelerinde öğrenci merkezli eğitim-öğretim sistemini benimsediklerini belirten Bağlı, şunları kaydetti:

"Üniversite tercihleri öncesi gençlerimize Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin veciz sözü 'Arayın, bulun'’ ile seslenerek, kesinlikle üniversitemizi araştırmaları konusunda tavsiyelerde bulunmuştum. Bir üniversiteyi üniversite yapan, nitelikli akademik kadrosu, geniş fiziki alt yapısı, sosyal, kültürel ve sportif imkanlarının yanı sıra huzurlu ve güvenli bir şehirde olmasıdır. Bunların yanı sıra ulaşım ve konaklama da önemli bir husus. Gençlerimizin tüm bu nedenlerden dolayı üniversitemizi yüksek oranda tercih ettiklerini görüyoruz."

NEVÜ'yü tercih eden öğrenciler kayıtlarını, 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, şahsen gelmelerine gerek kalmadan ve belge getirmeden yapabileceklerini aktaran Bağlı, ayrıca 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında şahsen yerleşkeye gelerek kayıt yaptırabileceklerini ifade etti.

