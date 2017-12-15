Yolda yürüyen kadına saldırıp taciz etti

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 ay önce, Antalya Cumhuriyet Caddesi’nde telefonla konuşan bir kadına yönelik taciz anı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, elindeki alkol şişesiyle cadde yürüyen erkek bir şahıs kadına sarılarak taciz etmeye başlıyor. Tacize uğrayan kadın ise telefonda konuştuğu kişiden yardım istiyor. Genç kadın uzun uğraşın ardından tacizcinin elinden kurtulmayı başarıyor.

Olay anını kaydeden A.K. ise “Tacize uğrayan kadın sanırım erkek arkadaşı ile telefonda konuşuyordu. Bu sırada kadını takip eden alkollü bir şahıs bir anda kadına sarılıp taciz etmeye başladı. Kadın zorlukla erkeğin elinden kurtuldu. Bu esnada erkek şahıs kadına vurmaya çalıştı” dedi.