Youtuber nasıl olunur? Vlogger olmak istiyorum | Youtuberler kaç para kazanıyor?

Son zamanlarda sık sık internet ve sosyal medya ortamında gördüğümüz Youtuberlerin sayısı gün geçtikçe artmakta. Milyonlar tarafından izlenen Youtube kanalları ve milyonlarca abonesi olan Youtuberler, izleyenlere farklı kategorilerde videolar izletiyor.

Peki Youtuber nedir?

Youtube uygulaması daha önceden beri biliniyordu, ancak youtuber kavramı insanların video çekerek diğer kullanıcılarla paylaşıp fenomen olmasıyla ortaya çıktı. Youtuberler, kendi kanallarında kategori belirleyerek o kategori üstünden videolar çekiyor. Kimi youtuber şaka videosu, kimi youtuber makyaj videosu. Böylelikle süre gelen durumda youtuberler kavramı sürüp gidiyor.

Youtuberler kendi belirledikleri haftanın belirli günlerinde kanallarında videolar paylaşıp, para kazanabiliyorlar.

Vlogger nedir? Vlogger nasıl olunur?

Vlogger, ‘Video-logger’in kısaltmasıdır. Youtuberler Vlog videoları çekerek belirli bir izleyici kitlesine sahip oluyor. Vlog’da genellikle günlük hayat, yapılan işler, tatil vlogları, sohbet vlogları olarak youtuberler tarafından video halinde izleyici ile paylaşılıyor. Peki Vlogger nasıl olunur? Vlogger olmak için tek yapmanız gereken youtube kanalına sahip olmak. Buna da ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Çektiğiniz videoları kanalınızda paylaşarak abone sahibi olabilirsiniz.

Youtube kanalı açmadan önce kendinize bir kanal ismi belirlemeniz gerekir. Daha sonra kanalın konusunu kesinleştirin. Konusu belli olduktan sonra güzel bir kamera ile çekimlere başlayabilirsiniz. Bundan sonra yapmanız gereken ise videonuzu programlarda editleyip, yayına sunmak.

Böylece insanlarla videonuzu paylaşıp, abonenizin artmasını sağlayabilirsiniz.

Youtuberler para kazanıyor mu?

Belki de en çok merak edilen sorulardan biri. Youtuberler para kazanıyor mu?

Youtuberler youtube kanalı adı altında çektiği videolardan bir takım paralar kazanıyor. Ama bu sorunun net bir cevabı yoktur. Fenomen olan youtuberler çektikleri videoların izlenme sayısına göre kazandıkları para miktarı değişmektedir.

Ünlü olan Fenomen Youtuberlerden biraz bahsedelim:

1- Enes Batur

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde Antalya’da doğdu. YouTube kanalı üzerinden yayınladığı oyun videolarıyla tanınmaya başlayan Enes Batur, kısa sürede internet fenomeni olmayı başardı.

Çektiği oyun videolarıyla üne sahip olan Enes Batur, günümüzde 5 milyondan fazla aboneye sahiptir. Twitter’da 323 bin takipçisi bulunan Batur’un aynı zamanda Instagram platformunda da 1,8 milyon takipçisi bulunmaktadır.

Enes Batur, bu yıl Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni’nde ilk defa verilen “En İyi Instagramer/YouTuber” ödülünü kazandı.

2- Orkun Işıtmak

1996 senesinde dünyaya gelen Orkun Işıtmak aslen İzmirlidir. 3 buçuk milyon takipçisi bulunan YouTuber lise eğitimini İzmir’de Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi’nde almıştır

Üniversite eğitimi için İstanbul’a gelen ve İstanbul Üniversite’sini kazanan Işıtmak Youtube’de daha kaliteli ve güzel içerikler oluşturmak hayatını yaşamak için eğitimine bir süre ara vermiştir.

Her videosu ilgiyle takip edilen ve en çok izlenenler listesinde başında yer yalan YouTuber çektiği her video ile ününe ün katmıştır.

3- Danla Biliç

Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya’da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir’dir.

Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube’da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.

4 – Merve Özkaynak

Merve Özkaynak, İstanbul’da doğmuştur, 28 yaşındadır ve Cem Özkaynak ile evlidir,.

Merve Özkaynak, kısa zamanda Youtube’da herkes tarafından izlenmeye, facebook, twitter ve instagramda takip edilmeye başlanan bir vlogger fenomeni. Youtube’a koyduğu moda, makyaj ve bakım hakkındaki videolarda ürünleri tanıtması ve tanıtım yaparken kullandığı üslubu, diksiyonu, jest ve mimikleri, sempatik ve samimi tavırları ve güzelliği ile kısa zamanda gönüllere taht kurmuştur.

5- Duygu Özaslan

Duygu Özaslan, 1991 yılında doğdu. YouTube üzerinde yayınladığı makyaj videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan’ın abonesi her geçen gün artıyor. Çektiği makyaj videolarıyla sosyal medya fenomeni olan Duygu Özaslan, İstanbul Üniversitesi’nde İspanyol Dili ve Edebiyatı okuyor.