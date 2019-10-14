Yozgat Belediyesinden Barış Pınarı Harekatı'na bayraklı destek
YOZGAT (AA) – Yozgat Belediyesi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak amacıyla iş yerleri ve vatandaşlara bin 500 Türk bayrağı dağıttı.
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, yaptığı açıklamada, her zaman kahraman Türk ordusunun yanında olduklarını söyledi.
Mehmetçiğin terör örgütlerine karşı başarılı bir operasyon yürüttüğünü vurgulayan Köse, "Bizler de onlara moral vermek için şehrimizin her yerini Türk bayrağıyla donatıyoruz. Bugün de esnaf ve vatandaşlarımıza şanlı bayrağımızı dağıttık. Yozgat halkı her zaman devletinin yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir." dedi.
Köse, vatandaşlara çağrıda bulunarak, evlerine ve iş yerlerine Türk bayrağı asmalarını istedi.
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