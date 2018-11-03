Yozgat Cezaevi inşaatı tamamlanıyor
YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'a yapılan 2 bin 500 kişilik T tipi kapalı ve açık cezaevinin bu yıl sonunda tamamlanacağını söyledi.
Yozgat Milletvekil Başer beraberinde Yozgat Vali Vekili Salih Altun, AK Parti İl Başkanı Celal Köse, Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, İl Genel Meclisi Başkanı Halil Şahbaz ile birlikte yapımı süren yeni cezaevi inşaatında incelemelerde bulundu.
Müteahhit firma yetkililerinden bilgi alan Başer, gazetecilere yaptığı açıklamada, inşaatı süren cezaevinin 110 milyon liraya mal olduğunu belirtti.
Cezaevi inşaatının yıl sonu itibariyle tamamlanacağını aktaran Başer, "Burası bin 500 kişilik T Tipi kapalı ve 960 kişilik de açık cezaevi olmak üzere yaklaşık 2 bin 500 kapasiteli bir cezaevi. Buranın ayrıca güvenliğini sağlayacak bir tabur da askerimiz bulunacak." dedi.
Başer, cezaevi müdürleri ve diğer görevlilerinde atandığını aktararak, "Bir taraftan da infaz koruma memurları alımı devam ediyor. Burası bittiğinde Yozgat ekonomisine, esnafına da ciddi anlamda katkısı olacaktır." diye konuştu.
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