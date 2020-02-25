Yozgat Et ve Süt Kurumunun süt ünitesine 20 milyon lira ödenek
YOZGAT (AA) – AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Et ve Süt Kurumunun süt ünitesi için 20 milyon lira ödenek ayrıldığını bildirdi.
Başer, yaptığı yazılı açıklamada, Yozgat Et ve Süt Kurumu bünyesinde kurulacak süt ünitesini çok önemsediklerini, yatırımın hem istihdamı artıracağını hem de Yozgat'ta hayvancılığın gelişimine katkı sunacağını belirtti.
Tasarruf tedbirlerinin alındığı, birçok yatırımın askıya alındığı dönemde süt ünitesinin yatırım ödeneğinin çıkması için çok mücadele verdiklerini aktaran Başer, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanı Naci Ağbal ile yaptıkları görüşmeler neticesinde yatırım ödeneğinin çıkartıldığını ifade etti.
Süt ünitesi için mart ayı içerisinde ihale ilanına çıkılacağını belirten Başer, "Yozgat'ta tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için verilen destekler sayesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvancık gelişmektedir. İlimize yapılacak hayvan hastanesi ve hayvan borsasının faaliyete geçmesiyle Yozgat hayvancılık alanında da merkez haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.
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