Yozgat Müftüsü Sezik, TDV'ye kurban bağışı istedi
YOZGAT (AA) – Yozgat Müftüsü Salih Sezik, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla başlatılan vekaletle kurban kesim kampanyasına destek istedi.
Yozgat Müftülüğü Toplantı Salonunda basın toplantısı düzenleyen Sezik, TDV Yozgat Şubesi tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Sezik, TDV'nin Kurban Bayramında kurban etlerini 145 ülkede, mazlum, mağdur, muhtaç insanlara ulaştıracağını belirterek, "Kurban, bir ibadettir. Kurban bizim için Afrika'da aç bir çocuğa el uzatmaktır ya da bir misyonerin elinden bir Müslümanı kurtarmaktır. Diyanet Vakfımızca kurban hisse ücretleri bu yıl yurt içinde 890 lira yurt dışında 725 lira olarak belirlendi." dedi.
Yozgat'ta kurbanlarını bağışlamak isteyen vatandaşların il ve ilçe müftülüklerine müracaat edebileceklerini aktaran Sezik, "Yozgat merkezde PTT önünde ve camilerimizdeki kurban bağış stantlarımıza müftülüğümüze ve vakfımıza bağışta bulunabilirler. Ayrıca banka hesaplarına kurban bağış bedelini yatırabilirler." diye konuştu.
Sezik, il genelinde 2016'da 54 kurban hissesi bağışlandığını, 2017'de 700, geçen yıl ise 2 bin 501 olduğunu anlatarak, bu yılki hedeflerinin daha yüksek olduğunu ifade ederek, vatandaşlardan kampanyaya destek olmalarını istedi.
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Yozgat Müftüsü Sezik, TDV'ye kurban bağışı istedi
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