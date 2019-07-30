Yozgat Valisi Çakır, asfalt üretim tesislerini inceledi
YOZGAT (AA) – Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Özel İdare Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren saatte 320 ton kapasiteli sıcak asfalt üretim tesislerinde incelemede bulundu.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz'dan çalışmalarla ilgili bilgi alan Çakır, "Özel idaremize ait güzel bir tesisimiz var. Bu tesis şu anda tam kapasite çalışıyor ve saatte 320 ton sıcak asfalt üretiyor. Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile özel idare çalışmalarına hız verdi. Şu anda burada üretilen asfalt ile köy yollarımız asfaltlanıyor. Nüfusu fazla, araç trafiği yoğun olan köylerimizden başlayarak sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah tüm köylerimizin yolları şehir yolları gibi sıcak asfaltla kaplanacak." dedi.
Genel Sekreter Yılmaz da tesiste yolların bakım ve onarımı için 30 bin ton yama malzemesi üretiminin yapılacağını aktararak, şu bilgileri verdi:
"Bu yıl köy yollarımızda 12 kilometre sıcak asfalt, 55 kilometre birinci kat, 123 kilometre de ikinci kat asfalt çalışması yapılacak. Daha önceki yıllarda tesisimizde üretim yapmak için sıvı yakıt kullanılıyordu. Geçen yıl sistem değişikliği yaparak sıkıştırılmış doğal gaza geçtik ve bir yılda 3 milyon 200 bin liralık tasarruf sağlamış olduk."
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