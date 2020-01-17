Yozgat Valisi Çakır, makam aracındaki Türk bayrağını öpen öğrenciyi kabul etti
YOZGAT (AA) – Yozgat Valisi Kadir Çakır, katıldığı karne dağıtım töreninde, makam aracındaki bayrağı öpen ilkokul 1. sınıf öğrencisini ödüllendirdi.
Vali Çakır, makamında kabul ettiği öğrenci Adil Erdem Temiz ile bir süre sohbet etti. Ardından Çakır, çeşitli hediyeler verdi.
Temiz okul bahçesinde oyun oynarken bayrağı görüp öptüğünü belirtti.
Baba Fehmi Temiz ise vatan, bayrak sevgisini dedesinden, babasından, annesinden gördüğünü kendilerinin de aynı şekilde oğluna aşılamaya çalıştıklarını ifade etti.
Yozgat Erdoğan Akdağ İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Çakır'ın okul bahçesine park edilen makam aracını inceleyen Temiz'in, araçtaki Türk bayrağını öpüp alnına koyması okulun güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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Yozgat Valisi Çakır, makam aracındaki Türk bayrağını öpen öğrenciyi kabul etti
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