Yozgat'a hayvan hastanesi ve hayvan borsası kuruluyor
YOZGAT (AA) – ORAN Kalkınma Ajansı ve Yozgat İl Özel İdare destekleriyle Yozgat'a hayvan hastanesi ve hayvan borsası kuruluyor.
Yozgat Valisi Kadir Çakır, Çalatlı köyü yakınlarında hayvan hastanesi ve hayvan borsasının kurulacağı alanda incelemelerde bulundu.
İnceleme sonrası gazetecilere açıklama yapan Çakır, Yozgat'a içerisinde veteriner hekim, laboratuvar, kesimhane, hayvan hanı, 12 bin metrekare padokların bulunduğu 2 bin hayvanın aynı anda alınabildiği, 500 metrekare karantina alanına sahip modern bir hayvan pazarı ve hayvan borsasının kurulacağını söyledi.
Çakır, Yozgat'ın böyle bir projeye ihtiyacının bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Bu proje ben geldiğimde yapılmıştı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Proje için düz alan konusunda biraz zorlandık. Burayı tespit ettik. İlimiz ve ülkemiz için hayvancılık önemli. Burası hayvancılığın gelişmesine, diğer taraftan hayvan ticaretine de büyük katkısı olacaktır. Burası diğer ilçelerle birlikte birbirini besleyecek, organize sanayi gibi düşünmek gerekir. Yozgat coğrafi olarak Türkiye'nin ortasında bir alan, diğer pazarların potansiyelini artıracak."
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de projede emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Hayvan pazarının yerleşim yeri olarak da güzel bir yerde olduğunu dile getiren Köse, "Pazar, Alaca, Sorgun ve Yozgat'ımızın kesişme mevkisinde yer alıyor. Ulaşım konusunda doğuyu batıya, kuzeyi güneye bağlayan yol güzergahının kesişme noktasında. Burası hem şehrimizin ticari faaliyetinin gelişmesinde hem de hayvancılığın gelişmesinde katkı sağlayacak bir proje" diye konuştu.
İncelemelere, Yerköy Kaymakamı Ali Ada, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Ziyaattin Özdemir, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli katıldı.
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Yozgat'a hayvan hastanesi ve hayvan borsası kuruluyor
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