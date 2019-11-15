Yozgat'ın tarih ve kültür kütüğü oluşturulacak

YOZGAT (AA) – Bozok Üniversitesi Rektörlüğü, Yozgat Tarihi ve Kültürü Çalıştayı düzenledi.

Üniversite Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen çalıştayda konuşan Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat'ın tarihi ve kültürünün araştırılması ve bunun üniversitenin sahiplenmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Zenginlik denince insanın aklına sadece kişi başına düşen milli gelir, ihracat, ithalat gibi konuların geldiğini ifade eden Çakır, "Esasında gerçek zenginlik, tarih ve kültürel zenginliğidir. Bizim çok büyük tarihimiz, kültürümüz var ama yeterice farkında değiliz. Biz istesek de istemesek de bizim tarih ve kültürümüz bizimle yaşıyor. Bu çalıştay, hepimizin istediği bir çalışma, inşallah güzel sonuçlar çıkar ve eser haline gelir. Gençlerimiz, çocuklarımız bu eserden bizim tarihimizi, kültürümüzü öğrenir." dedi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da Yozgat'ın önemli bir tarih birikimi ve kültürü olduğunu belirtti.

Kapsamlı olmasa da Yozgat'ın tarihi ile ilgili yazıların bulunduğunu aktaran Karadağ, bu konuda üniversitenin geniş çaplı olarak bir çalışma yapmasının beklentiler arasında yer aldığını ifade etti.

Karadağ, bu beklentileri bir vazife olarak gördüklerini vurgulayarak, "Başta Yozgatlı akademisyenler olmak üzere konuyla ilgili akademisyenlerle irtibata geçtik, bu çalıştayı hazırladık. Amacımız Yozgat'ın tarihini çok kapsamlı bir şekilde ele almak, gelecek nesillere aktarmak ve bunu bir yazılı vesika halinde sunmak istiyoruz." dedi.

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Bozok Ünversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Şahin de Yozgat'ın tarihini, kültürünü bütün unsurlarıyla bilimsel metot ve yöntemlerle kaleme alarak külliyat halinde Yozgat kütüğü oluşturmaya çalışacaklarını kaydetti.

Çalıştaya Belediye Başkan Vekili Serdar Açıkgöz, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, akademisyeler, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.