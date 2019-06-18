Yozgatlı çiftçiler yardım bekliyor
YOZGAT (AA) – Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, son günlerde sağanak ve dolu sebebiyle ekili alanların zarar gördüğünü belirterek Yozgat'ın "afet bölgesi" ilan edilmesi gerektiğini savundu.
Doludan zarar gören Lök köyünü ziyaret eden Açıkgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada Yozgat merkeze bağlı köylerde yaklaşık 70 bin dekar alanın doludan zarar gördüğünü ve ekinlerin biçilemez durumda olduğunu ifade etti.
Son 5 yıldır kuraklıkla mücadele eden Yozgat'ın bu yıl da doludan zarar gördüğünü dile getiren Acıkgöz, "Çok sayıda köyümüzde dolu nedeniyle arpa ve buğday biçilemez durumda. Çiftçimiz 2 ay sonra tekrar ekim yapacak, tohum, mazot ve gübreyi alacak durumu kalmadı. Özellikle Lök köyünde hem evlerde hem ekili alanlarda büyük zarar var." dedi.
Açıkgöz, devletten yardım beklediklerini vurgulayarak, "Yetkililerimizin acil çözüm bulması lazım. Şimdi bize 'sigorta' diyecekler. İç Anadolu bölgesinde kira sözleşmesi ile ekin ekiyoruz. Tarla sahipleri ÇKS'sini bize yaptırmıyor ve destekleri kendisi alıyor. 70 bin dekar zarar gören alanda yaklaşık 10 bin dekar alan sigortalıdır, gerisi sigortasızdır. Bizim bölgemizin 'doğal afete' girmesi gerekir. Bu bölgede büyük bir afet olmuş biçer girmeyecek. Yeni dönemde ekinin ekilmesi için yardım gerekiyor. Bütün çiftçilerimizin mazot, gübre ve banka borçları var." ifadelerini kullandı.
Lök köyü muhtarı Hasan Önal da köy halkının tamamen çiftçilik ve hayvancılıkla geçindiğini belirterek, "Dolu ekili alanlarımıza çok büyük zarar verdi. Bütün köy halkı mağdur durumda, devletimizden yardım bekliyoruz." diye konuştu.
Çiftçilerden Gedik Doğdu ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdığını ve bütün ekili alanları yok ettiğini ifade etti.
Hamza Kayhan da, şunları söyledi:
"800 dekar alan ekmiştim, hepsi gitti, biçer girmeyecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay ve bütün yetkililerden yardım bekliyoruz."
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