Yozgat'ta Avrupa Hareketlilik Haftası yürüyüşü düzenlendi
YOZGAT (AA) – Yozgat'ta, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yürüyüş düzenlendi.
Yimpaş AVM önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Yürüyüşe katılan Yozgat Valisi Kadir Çakır, bu etkinliklerle fosil yakıtların olabildiğince azaltılması, çevreye doğaya zarar vermeyen ulaşım araçlarının ya da daha az zarar veren ulaşım araçlarının kullanılmasının ve herkesin hareketli olmasının amaçlandığını belirtti.
Çakır, "Yürümek aslında en basit ve en iyi spor. Yürüdüğümüz zaman vücudumuzun bütün organları çalışıyor. Hem ucuz, hem güzel, hem doğal ve de bedenen, ruhen bizi çok rahatlatıyor. Bunun kıymetini maalesef bilmiyoruz." dedi.
Modern hayatla birlikte, bırakın dışarıyı, ev içerisinde bile hareketin yapılmadığını vurgulayan Çakır, "Başta biz büyükler çocuklarımıza örnek olmalıyız. 7'den 70'e hepimiz yürümeliyiz. Günde en az 7 bin, birçok uzmana göre 10 bin adım atmalıyız. Hem daha dinç ve mutlu olalım hem de daha sağlıklı, genç ve güzel nesiller bırakalım. Bunu sadece bu zamana bırakmayalım. Hayatımızın bütün aşamasına yayalım." diye konuştu.
Konuşmanın ardından yürüyüşe katılan çocuklarla ve sporcularla sohbet eden Vali Çakır, sporu ve yürüyüşü bırakmamaları konusunda tavsiyede bulundu.
Yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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