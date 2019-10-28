Yozgat'ta balık fiyatları düştü satışlar arttı

YOZGAT (AA) – Yozgat'ta hamsinin fiyatı 5 liraya düşünce satışlar arttı.

Şehirde balıkçılık yapan Mustafa Gökberk, balık sezonunun açıldığı günden itibaren Yozgat halkına taze balık sunmaya başladıklarını söyledi.



Yozgatlıların genelde hamsi ve palamut tercih ettiğini ifade eden Gökberk, "Satışlarımız da fiyatlara göre değişiyor. Fiyatlar düşünce tabi ki satışlarımız artıyor. Şuanda hamsinin kilosu 5 liraya düştü ve satışlarımız da oldukça arttı." dedi.

Gökberk, hamsiyi Yozgat'a Samsun'dan getirdiklerini anlatarak, "Günlük taze balık getiriyoruz. Şuanda fiyatlar Samsun'da da 5 liradan satılıyor, Yozgat'ta da. Vatandaşımız fiyatlardan memnun.Tezgahımızda sardalya 5 liradan, palamut ve mezgitin kilosu 20 liradan satılıyor." diye konuştu.