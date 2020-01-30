Yozgat'ta bir kadın, kocasını bıçakla öldürdü
YOZGAT (AA) – Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir kadın, kocasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ahmetefendi Mahallesi'ndeki evlerinde 10 yıllık evli Ekrem Y. (33) ile eşi Hazal Y. (28) arasında tartışma çıktı.
Tartışma sonrası iki çocuğuyla evden ayrılmak isteyen Hazal Y'nin, kendisine izin vermeyen Ekrem Y'yi bıçakladığı öne sürüldü.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, Ekrem Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan Hazal Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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