Yozgat'ta drone destekli trafik kontrolü
YOZGAT (AA) – Yozgat Emniyet Müdürlüğünce Yozgat-Sivas kara yolunda drone destekli trafik kontrolü yapıldı.
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin drone ile desteklenen denetimleri sırasında sürücüler emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıldı, araçlarda bulunan çocuklara ebeveynlerinin kural ihlali yapıp yapmadıklarını değerlendirmeleri için "sürücü seyahat karnesi" ve "kırmızı düdük" verildi.
İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde bayram tatili sürecinde 174 ekip ve 586 personelle 24 saat esasına göre görev yaptıklarını söyledi.
Arife günü dolayısıyla trafikte yoğunluk yaşandığını, bu nedenle sürücülere kuralları hatırlattıklarını belirten Çengeloğlu, "Kampanyamız doğrultusunda özellikle araçta bulunan çocuklarımıza, gençlerimize birer karne veriyoruz. O karnelerde eğer babalarının, annelerinin hatalarını ve doğrularını karneye işleyip Emniyet Genel Müdürlüğümüzün adresine gönderirlerse ilk 100 çocuğumuza bisiklet hediye edeceğiz. Yine dağıttığımız kırmızı düdüklerle ailelerini ikaz etmelerini istiyoruz. Herkese kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyorum." dedi.
Kontrolleri olumlu bulduğunu dile getiren sürücülerden Murat Yılmaz da "Yapılan denetim bayram öncesi çok olumlu, en azından trafikte güvenli seyahat için bu tür uygulamaların yapılması gerekiyor. Çocuklara yönelik karne uygulamasını da çok yerinde buldum." diye konuştu.
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Yozgat'ta drone destekli trafik kontrolü
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