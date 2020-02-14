Yozgat'ta huzur uygulamasında 6 bin 385 kişi sorgulandı
YOZGAT (AA) – Yozgat il genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı asayiş ve trafik uygulaması yapıldı.
Polis ve jandarma şehir merkezindeki önemli noktalarda yol kontrolü, umuma açık yerler, şüpheli şahıslar ile araçlara yönelik huzur uygulaması yaptı.
Uygulamayı başlatan Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertük'ten uygulama hakkında bilgi aldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndan ilçe kaymakamlarıyla telefon üzerinden canlı bağlantı kurarak uygulamayı başlatan Yozgat Valisi Kadir Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşın huzur ve güvenliği için emniyet ve jandarma ekiplerinin 7/24 çalıştığını söyledi.
Çakır, uygulamadaki amacın Yozgat'ta vatandaşın en huzurlu şekilde hayatlarını idame ettirmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Bizim en fazla ihtiyaç duyduğumuz alan vatandaşımızdan yeterli sayıda ihbarın gelmemesidir. Vatandaşlarımızın gördükleri bütün olumsuzlukları ihbar hatlarımız 112-155 ve 156'ya bildirmeleridir. Çünkü büyük sıkıntıların temelinde küçük ihmaller var. Biz tek başımıza hiçbir yeri idare edemeyiz. Bize vatandaşlarımızdan gelecek bilgi akışı çok önemli. İhbar yapan vatandaşlarımızın kimlikleri gizli tutulur, bunu bilsinler." diye konuştu.
Uygulamaya 120 ekipte 541 personel katılırken 6 bin 385 kişi sorgulandı. Yakalanan 22 yoklama kaçağı şahısa tutanak tanzim edilirken, kontrol edilen 921 araçtan 41'ine 53 bin 697 lira cezai işlem uygulandı, 13 araç trafikten men edildi. 9 kişiye kapalı alanda sigara içmekten bin 683 lira, 15 kişiye Kabahatler Kanunu'nun 32-35-36-37. maddesinden 4 bin 17 lira ceza uygulandı.
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