Yozgat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YOZGAT (AA) – Yozgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si polis 4 kişi yaralandı.
Yusuf S. (40) yönetimindeki 27 ATT 25 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri kara yolu Topçu köyü mevkisinde, polis memuru Yasin S'nin kullandığı 66 DY 621 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Ali D.(38) ve polis memuru İbrahim E. (35) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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