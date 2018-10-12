Yozgat'ta imar barışına yoğun ilgi
YOZGAT (AA) – Yozgat'ta bugüne kadar 6 bin 692 kişi imar barışından yararlanmak için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat ederken, 13 milyon lira da tahsilat yapıldı.
Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürü İbrahim Tamer, gazetecilere yaptığı açıklamada, imar barış süresinin 31 Ekim'de sona ereceğini hatırlattı.
İmar barışının, ruhsat ve ruhsat eklerine aykırı yapıları bulunan vatandaşlar için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu söyleyen Tamer, şöyle konuştu:
"İmar barışı, vatandaşlarımıza çok önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Ruhsat konusunda eksikleri bulunan vatandaşlarımız 31 Ekim tarihine kadar müdürlüğümüze müracaat edebilirler. Ödemelerini ise yıl sonuna kadar taksitli bir şekilde yapabilmektedirler."
Tamer, Yozgat il genelinde bugüne kadar 6 bin 692 kişinin imar barışından yararlanmak için başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "Yapılan başvurulardan da bu güne kadar 13 milyon lira tahsilat yapılmıştır. Bu rakamların 31 Ekim'e kadar artarak devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.
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