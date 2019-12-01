Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüsün devrilmesi

YOZGAT (AA) – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrilmesi sonucu yaralananlardan Sıla Korkmaz'ı hastanede ziyaret etti.

Oktay, Çekerek Kaymakamlığında katıldığı toplantının ardından Çekerek Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan sporcu Korkmaz'ı ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.

Korkmaz'ın ailesini telefonla arayan Oktay, sporcunun sağlık durumu hakkında aileyi bilgilendirdi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Oktay, elim bir kaza yaşandığını söyledi.

İlçeyi ziyareti sırasında kazadan haberdar olduğunu belirten Oktay, "Öncelikle geçmiş olsun. Ordu bayan hentbol takımımız Yozgat'a maç yapmaya gelirken ilçemiz sınırları içerisinde bir kaza yapıyor, yoldan çıkıyor. Ne yazık ki genç kızlarımızdan ikisini kaybetmiş durumdayız. 15 de yaralımız var ama hepsinin de durumu iyi. Şimdi valimizden, il ve ilçe emniyet müdürümüzden aldığımız bilgilerin hepsinde Tokat Zile, Yozgat Çekerek, Sorgun ve Yozgat merkezde 15 kişi, hepsi de gözetim altındalar." diye konuştu.

Sıla'yı ziyaret ettiklerini kaydeden Oktay, şunları söyledi:

"Hamdolsun çok çok iyi, herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece bir şey olmadığından emin olmak için doktorlar müşahede altında tutuyor. Ailemiz yolda, geliyor, babamız Tamer Bey'le de görüştük. Hamdolsun 15 çocuğumuzun durumu da iyi. Federasyon başkanımız da burada, hepsiyle yakinen ilgileniyor. Bu vesile ile hentbol camiamız, federasyonumuz ve ailelerimiz başta olmak üzere Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum. Buradan da yine geçmiş olsun diliyorum. Buradan bu mesajı da vermeden geçemeyeceğim, bizim yollarımız, sürekli altyapımız gelişiyor. Şu anda dünya ortalamasının çok üzerinde yol ağımız var, altyapımız var ama sonuçta her şey insan. Buradan sürücülerimizi bir kez daha uyarmak istiyorum. Hele hele yağışlı havalarda lütfen hız yapmayın, lütfen dikkatli olun, başkasının canı size emanetse de aman ha aman uykusuz yola çıkmayın, dikkatli kullanın araçlarınızı. Kazanın oluş sebebi şu anda araştırılıyor. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Şu anda bizim derdimiz çocuklarımızın sağlığı. Morali iyi çocuğumuzun, motivasyonu da iyi. İki kızımızı kaybettik. Bu da bizi çok üzdü. Allah rahmet eylesin. İnşallah böyle acı bir olayı tekrar yaşamayız."