Yozgat'ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
YOZGAT (AA) – Yozgat'ta 2 otomobil ve bir traktörün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Vehbi Yılmaz yönetimindeki 66 FK 963 plakalı otomobil, Yozgat-Sivas karayolu Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkisinde önünde seyreden Ziya Türkben'in kullandığı 66 HH 187 plakalı traktörle ve karşı yönden gelen Mehmet Karaarslan idaresindeki 39 SA 137 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada 66 FK 963 plakalı otomobilde bulunan Sadık Durmuş (55) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile 39 SA 137 plakalı otomobildeki Ayşe, Hasret ve Hakan Karaarslan, Akdağmadeni, Saraykent ve Sorgun ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı.
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