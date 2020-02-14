Yozgat'ta yaylada mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
YOZGAT (AA) – Yozgat'ta kar nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Çayıralan ilçesinden 8 gün önce çıktıkları piknik yapmak için çıktıkları Konuklar beldesi Danışık Yaylası'nda kar yağışının şiddetini artırması ve tipi nedeniyle mahsur kalan Abdulrezzak Ayyıldız (25) ile Emin Kızılkaya (25), yayla evine sığınıp yardım talebinde bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen AFAD ve jandarma, AFAD'a ait özel paletli kurtarma aracıyla yaylaya çıktı.
Ekipler, vatandaşları bulundukları yerden kurtararak Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığına getirdi.
Yozgat Valisi Kadir Çakır yaptığı yazılı açıklamada, 8 gün önce çıktıkları Çayıralan Konuklar beldesi Danışık Yaylası'nda mahsur kalan Emin Kızılkaya ve Abdulrezzak Ayyıldız'ın, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.
Abdulrezzak Ayyıldız da yaylaya traktörle 8 gün önce piknik yapmak amacıyla çıktıklarını söyledi.
Ayyıldız, ilk günlerde karın az olduğunu daha sonraki günlerde arttığını ve tipi çıktığını ifade ederek, "Yayladan dönemedik yanımızda erzağımız vardı. Bugün AFAD ve jandarmanın yardımıyla dönüşümüzü yaptık." dedi.
Emin Kızılkaya ise kendilerini kurtaran AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.
-
Yozgat'ta yaylada mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
-
Yozgat'ta huzur uygulamasında 6 bin 385 kişi sorgulandı
-
Moritanya’da 6. Maarif Salon Buluşmaları Etkinliği gerçekleştirildi
-
Ankara'da eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı
-
VakıfBank’tan 2 milyar 802 milyon TL net kar
-
GÜNCELLEME – Kayseri'de dağda mahsur kalan paraşütçü kurtarıldı
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.